Под Зеленоградском нашли средневековый кирпич с мистическими следами, о происхождении которых спорят учёные (фото)

Неподалёку от Зеленоградска среди руин забытой кирхи XIV века обнаружили артефакт — камень ручной формовки с круглыми вмятинами. Об этом рассказали в сообществе «Кирха Рудау. Парк-Музей» «ВКонтакте».
«Подобные следы встречаются на многих орденских кирхах в области и за её пределами, — пояснили «Клопс» в сообществе. — И о природе их происхождения ведутся научные споры».
Например, польский учёный в 2025 году выпустил посвященную вмятинам книгу «Ku ochronie i zbawieniu. Studia nad fenomenem sladów dotkowich» («На пути к защите и сохранению. Исследования феномена тактильных следов»).
Встречаются и кирпичи со странными бороздками, большинство из них — в кирхах, соборах. Существует несколько версий:
- в Cредневековье пылью со стен церквей лечили болезни. Следы оставили верующие, стараясь «отщипнуть» себе толику снадобья;
- камни и кирпичи использовали для добывания огня;
- это след лап самого дьявола.
Подробнее версиями поделился директор мамоновского музея кирпича Константин Косенков в статье, опубликованной в сообществе. Найденный кирпич станет экспонатом музея при кирхе.
