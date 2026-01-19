Под Зеленоградском нашли средневековый кирпич с мистическими следами, о происхождении которых спорят учёные (фото)

«Подобные следы встречаются на многих орденских кирхах в области и за её пределами, — пояснили «Клопс» в сообществе. — И о природе их происхождения ведутся научные споры».

Неподалёку от Зеленоградска среди руин забытой кирхи XIV века обнаружили артефакт — камень ручной формовки с круглыми вмятинами. Об этом рассказали в сообществе «Кирха Рудау. Парк-Музей» « ВКонтакте».

Например, польский учёный в 2025 году выпустил посвященную вмятинам книгу «Ku ochronie i zbawieniu. Studia nad fenomenem sladów dotkowich» («На пути к защите и сохранению. Исследования феномена тактильных следов»).

Встречаются и кирпичи со странными бороздками, большинство из них — в кирхах, соборах. Существует несколько версий:

в Cредневековье пылью со стен церквей лечили болезни. Следы оставили верующие, стараясь «отщипнуть» себе толику снадобья;

камни и кирпичи использовали для добывания огня;

это след лап самого дьявола.

Подробнее версиями поделился директор мамоновского музея кирпича Константин Косенков в статье, опубликованной в сообществе. Найденный кирпич станет экспонатом музея при кирхе.