Под Зеленоградском нашли средневековый кирпич с мистическими следами, о происхождении которых спорят учёные (фото)

Неподалёку от Зеленоградска среди руин забытой кирхи XIV века обнаружили артефакт — камень ручной формовки с круглыми вмятинами. Об этом рассказали в сообществе «Кирха Рудау. Парк-Музей» «ВКонтакте».

«Подобные следы встречаются на многих орденских кирхах в области и за её пределами, — пояснили «Клопс» в сообществе. — И о природе их происхождения ведутся научные споры».

Фото: сообщество Кирха Рудау. Парк-Музей ВКонтакте

Например, польский учёный в 2025 году выпустил посвященную вмятинам книгу «Ku ochronie i zbawieniu. Studia nad fenomenem sladów dotkowich» («На пути к защите и сохранению. Исследования феномена тактильных следов»).

Фото: «Кирха Рудау. Парк-Музей» «ВКонтакте»

Встречаются и кирпичи со странными бороздками, большинство из них  — в кирхах, соборах. Существует несколько версий:

  • в Cредневековье пылью со стен церквей лечили болезни. Следы оставили верующие, стараясь «отщипнуть» себе толику снадобья;
  • камни и кирпичи использовали для добывания огня;
  • это след лап самого дьявола.

Подробнее версиями поделился директор мамоновского музея кирпича Константин Косенков в статье, опубликованной в сообществе. Найденный кирпич станет экспонатом музея при кирхе. 

В Зеленоградском районе обнаружили массивный каменный объект необычной формы — предположительно, водосборник или элемент тайного хода.

