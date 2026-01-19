В Калининграде пассажирам приходится выходить в сугробы (фото)

ВКонтакте

Ссылка В Калининграде пассажиры продолжают жаловаться на состояние остановок. Чем на этот раз недовольны горожане, читайте в рубрике «Сам себе контролёр». Крупный снегопад случился несколько дней назад, но уборку на улице Нарвской провели некачественно. Под колёсами — чистый асфальт, а на тротуарах местами сплошной снег.

Маршрутки и небольшие автобусы частного перевозчика высаживают людей без проблем, а для транспорта «Калининград-ГорТранса» с тремя дверями ширины очищенной площадки не хватает. Пассажиры буквально выпрыгивают в сугробы. «Некоторые водители понимают ситуацию и останавливаются не впритык к тротуару, но делают так далеко не все», — рассказывают очевидцы.

«Снегопад закончился на прошлой неделе. В администрации города точно из отпуска вышли? Почему не сделали акцент на остановках и социальной инфраструктуре, ведь забота о жителях начинается с таких вещей», — говорит Илья, приехавший в Калининград как турист. На остановке «ТЦ Виктория» в Московском районе вырыли ямы под новые павильоны, обнесли их лентой и железными прутами, но только с двух сторон. Выходящих из автобусов пассажиров ждут опасные ловушки. «Сойти с подножки и угодить ногой в яму проще простого, особенно в темноте или когда вокруг лежит снег», — пишут наши читатели.

Фото Юрате Пилюте