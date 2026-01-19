Власти рассказали, что тормозит закрытие угольных и мазутных котельных в Калининграде

ВКонтакте

Власти планируют закрыть в Калининграде все угольные и мазутные котельные, но сделать это одномоментно не получится. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Калининградской области Сергей Черномаз в прямом эфире ЦУР.

Глава ведомства подчеркнул, что ликвидация котельных вызвана необходимостью соблюдения экологических норм. «Недавно видел публикацию на «Клопс», где люди обращали внимание на копоть и гарь от угольных котельных. Безусловно, в 21-м веке это вроде как уже недопустимо. Но вместе с тем мы понимаем, что это, как пиццу на заказ, вот так быстро всё переключить невозможно», — щёлкнул пальцами глава ведомства.

Главный фактор, который усложняет перевод котельных на газ в областном центре, — стеснённые условия для строительства теплотрасс. Как пример министр назвал работы по модернизации инфраструктуры на улице Куйбышева, где жителям пришлось терпеть неудобства.

«За пять лет в Калининграде закрыли 22 угольные котельные, — напомнил Сергей Черномаз. — Три из них — в 2025 году. Планируем, что до 2030 года все угольные и жидкотопливные котельные будем закрывать».