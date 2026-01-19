В администрации Калининграда рассказали, что будет с пихтами в кадках, украшавшими город в праздники

ВКонтакте

Пихты, которые послужили украшением города во время новогодних праздников, высадят в местных парках. Об этом «Клопс» рассказали в пресс-службе администрации Калининграда в ответ на запрос.

По словам властей, корейские пихты подрядчик уберёт с 20 по 28 января. Сотрудники МБУ «Дирекция ландшафтных парков», которое закупало деревья, высадят их на территории парка Макса Ашманна и лесопарка Теодора Кроне.