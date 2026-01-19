В центре Калининграда пешеходов поджидает ледяная горка-невидимка, на которой не устоять (видео)

В Калининграде на пересечении улицы Озерова и переулка Желябова образовалась опасная наледь, где регулярно падают люди. Об этом рассказали «Клопс» очевидцы.
Тротуар здесь под уклоном. Горка становится особенно опасной в темноте.
«Пока шёл, вижу — бац, упала женщина. Прохожие помогли ей подняться. Прошёл ещё немного — слышу снова звуки скольжения, и тут же шлёпнулась другая женщина», — рассказал очевидец Евгений.
Для тех, кто идёт со стороны улицы Мусоргского, ситуация чуть лучше. Этот участок освещён, и пешеходы успевают вовремя заметить наледь и обойти её.
Проблема возникла не только из-за равнодушия коммунальщиков. Ледяная горка появилась после прошлогоднего ремонта улицы. Угол уклона стал круче потому, что бордюр занизили к проезжей части практически до нуля, а сам тротуар грубо скосили.
В Калининграде последний снегопад был в середине прошлой недели, но многие участки Озерова, оживлённой центральной улицы, остаются нечищеными. Мост через ж/д пути, как правило, обрабатывают и убирают в первую очередь, а на тротуарах каша и наледь.
