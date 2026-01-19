В центре Калининграда люди падают на ледяной горке, появившейся по вине коммунальщиков и дорожников (видео)

ВКонтакте

В Калининграде на пересечении улицы Озерова и переулка Желябова образовалась опасная наледь, где регулярно падают люди. Об этом рассказали «Клопс» очевидцы.

Тротуар здесь под уклоном. Горка становится особенно опасной в темноте.

«Пока шёл, вижу — бац, упала женщина. Прохожие помогли ей подняться. Прошёл ещё немного — слышу снова звуки скольжения, и тут же шлёпнулась другая женщина», — рассказал очевидец Евгений.

Для тех, кто идёт со стороны улицы Мусоргского, ситуация чуть лучше. Этот участок освещён, и пешеходы успевают вовремя заметить наледь и обойти её.