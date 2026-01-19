12:19

«Калининград-ГорТранс» готовится списать часть троллейбусов, с линии сняли и недавно купленные машины

«Калининград-ГорТранс» собирается списать часть троллейбусов после прихода новой партии. Об этом «Клопс» сообщил перевозчик. 

После оценки технического состояния подвижного состава, которому минимум 10 лет, часть его оставили в резерве, два троллейбуса переоборудовали в учебные, а оставшиеся спишут: восстановить в них отдельные узлы и агрегаты невозможно. Сколько всего единиц старого транспорта отправят под нож, на предприятии не сообщили. 

Больше не работают в городе и троллейбусы модели «Транс Альфа», которые поступили в конце 2024 года. Транспорт может двигаться на автономном ходу, но около месяца стоит в гараже. В «ГорТрансе» объяснили, что до обкатки пришедших накануне Нового года «Синар», другие троллейбусы будут находиться в резерве.

Калининградцы жаловались на грязный транспорт. Критике подверглись и новые троллейбусы.

