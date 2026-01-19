В калининградской глубинке не спешат подключаться к газу, зато на побережье очередь из желающих

ВКонтакте

Жители Калининградской области не спешат подавать заявки на подключение газа. Это касается всех муниципалитетов, кроме приморской зоны — там, напротив, не успевают обслужить всех желающих. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз в эфире ЦУР.

«Более 126 посёлков стали газифицированы и более шести тысяч домохозяйств получили возможность теперь также обратиться за технологическим присоединением к сетям газораспределения, — подвёл глава ведомства итоги работы в 2025 году. — При этом мы видим, что процент обращений именно за договорами на технологическое присоединение очень невелик».

Сергей Черномаз призвал жителей активнее подавать заявки на догазификацию.

«Для нас это очень важно, — подчеркнул он, — потому что каждый раз это такой многолетний титанический труд с доказыванием инвестиций, особенно с «Газпромом» и «Роснефтегазом», о необходимости строительства газораспределительных сетей. Это много миллиардов рублей, по большому счёту, частных компаний: договариваемся о вложении в газотранспортную инфраструктуру. При этом объём и количество заявок, которые подаются по результатам строительства газопроводов — он очень невелик. Дальнейшую программу очень сложно защищать. Мы все понимаем, что возврат инвестиций — это основа любой экономической модели. И в случае, если где-то идёт недособираемость или мы видим, что не выполняем какие-то показатели по проценту заявок, по количеству подключений, — это всегда вызывает вопросы по дальнейшей программе».

Как рассказал министр, с «Газпромом» подписана инвестиционная программа на 2026-2030 годы.

«В планах — реконструкции АГРС Светлогорска с увеличением мощности в два раза до 40 тысяч кубометров газа в час и в Зеленоградске, что даст возможность расширить газификацию в приморской зоне. Это инвестиционные проекты, многоквартирное жильё, индустрия гостеприимства — гостиницы, рестораны, кафе, бассейны, спа. Здесь уже более 17 тысяч заявок на догазификацию. Ежегодно отрабатываем более четырёх тысяч заявок», — отметил Сергей Черномаз.

Глава ведомства заранее ответил на претензии по поводу проволочек с подключением домов в приморских муниципалитетах.

«Если взять четыре тысячи и разделить на количество рабочих дней, мы понимаем, какой это показатель по выполнению физических работ по подключению, — подчеркнул министр. — Это и акт выбора трассы, и врезки, и пуски газа, и наладка оборудования. То есть вроде фраза из двух слов — «подключить газ», но за ней стоит титаническая работа большой команды, большой группы специалистов, которая выполняет большой объём скрытых, никому не видных работ, но они имеют значение и без них это точно невозможно».