Как поступить в вуз без стресса и выйти не только с дипломом, но и с карьерой

Ссылка Каждый год абитуриенты сталкиваются с одним и тем же вопросом: как выбрать вуз, который не разочарует уже через год обучения? Как не попасть в ловушку, где диплом есть, а навыков — нет? Есть вопросы, которые редко задают на официальных сайтах университетов: Что будет, если выбранная программа устареет? Как учиться у тех, кто не просто рассказывает о технологиях, но и активно их разрабатывает? Можно ли гарантировать себе место в вузе, если есть сомнения по поводу ЕГЭ? Первый шаг при поступлении — это выбор направления, которое действительно интересует. Когда вы выбираете специальность, основанную на своих увлечениях и интересах, вы создаёте основу для более глубокой мотивации. Например, если вам всегда нравились технологии, возможно, стоит рассмотреть специальности в области программирования или информационных технологий. Если вам интересно искусство, подумайте о дизайне. В Московском международном университете информационных технологий «Академия ТОП» готовы открыто обсудить все важные темы. На дне открытых дверей 24 января в 15:00 по адресу Куйбышева, 11, мы покажем: как строится образование, которое не отстаёт от индустрии; кто на самом деле стоит у доски в наших аудиториях; какую стратегию можно использовать, если стандартный путь поступления кажется слишком рискованным; что значит «двойной диплом» и как это меняет карьерные перспективы.

«Мы убрали всё лишнее из образовательного процесса. Осталось только то, что действительно важно для достижения результата. У нас видна разница между образованием ради галочки и образованием, — говорит представитель вуза. — Даже если у вас есть опыт плохой учёбы или низкие результаты в ЕГЭ, это вовсе не означает, что вы не сможете добиться успеха в вузе или в своей будущей карьере. Важно понимать, что каждый имеет право на второй шанс. Мы в "Академии ТОП" точно знаем, что иногда именно трудности могут стать стимулом для личностного роста и самосовершенствования». На дне открытых дверей мы не будем рассказывать о старых традициях. Участников ждёт откровенный разговор о том, как построить карьеру в IT без иллюзий, а не просто экскурсия по кампусу. Также мы предложим специальные условия для тех, кто готов принять осознанное решение.