В Калининградской области планируют воссоздать старинную карету из артефактов, случайно найденных при уборке чердака (фото)

Под Зеленоградском в парке-музее «Кирха Рудау» планируют воссоздать старинную карету из аутентичных деталей, найденных в Калининградской области. Об этом в телеграм-канале проекта рассказали в воскресенье, 18 января.

Недавно коллекция пополнилась двумя каретными фонарями. И хотя подобные предметы, как отмечают специалисты, не считаются большой редкостью, их ценность в другом: объекты обнаружили на чердаке ещё в начале нулевых, и они напрямую связаны с местной историей.

В распоряжении музейщиков уже есть почти полный набор стальных и механических элементов кареты. Предполагается, что собранные артефакты позволят восстановить исторический объект. «Будем строить», — подытожили реконструкторы.