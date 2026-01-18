«Собянина на них нет»: московские туристы едва не переломали ноги, спотыкаясь об остатки плитки на площади Победы (фото)

ВКонтакте

Московские туристы возмутились состоянием мраморной плитки на площади Победы. Об этом «Клопс» рассказала жительница столицы Анастасия, которая приехала в Калининградскую область на уикенд вместе с подругами.

Девушки прилетели накануне и решили прогуляться по центру города. На площади Победы они заметили, что прохожие, пытаясь подойти к новогодним декорациям и сделать фотографии, спотыкаются о крупные фрагменты плитки. Часть покрытия оказалась разрушенной, местами — под снегом и наледью.

Один из таких «сюрпризов» поджидал и саму Анастасию: девушка споткнулась и едва не подвернула ногу. Туристка отметила, что в центре города подобное состояние покрытия выглядит особенно странно.

Кошмарное зрелище. Это центр города? Плиты мало того что скользкие, так ещё и ходуном ходят. Смех-смехом, а Собянина на них нет», — посетовала собеседница «Клопс».