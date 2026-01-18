Калининградская область покорилась сибирскому антициклону: прогноз погоды на 18 января

ВКонтакте

В воскресенье, 18 января, регион останется под влиянием периферии сибирского антициклона. Погода будет морозной, с прояснениями в дневные часы. Об этом пишут в телеграм-канале сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Днём в регионе сохранится мороз от −7 до −11. С утра и до вечера прогнозируется переменная облачность без существенных осадков, местами — дымка. К вечеру температура вновь начнёт понижаться и по области может колебаться от −13 до −16, не исключены туман и изморозь.

Ветер юго-восточный: в Калининграде и большинстве районов слабый и умеренный — 3–7 м/с, на побережье — более ощутимый, до 9 м/с, с порывами до 10–12 м/с. Атмосферное давление в течение суток будет снижаться — с 779 до 777 мм рт. ст.