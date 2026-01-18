ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В НАТО якобы разработан сценарий блокады Калининградской области на случай прямого военного столкновения с Россией. Об этом заявил бывший заместитель министра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус, передаёт «Газета.Ru» в воскресенье, 18 января.

По словам дипломата, именно изоляция региона может рассматриваться как один из возможных вариантов конфронтации. При этом Юргелявичус в своём выступлении отказался использовать название Калининград, называя область «Кёнигсбергской» и заявляя, что город якобы не имеет отношения к России.