В НАТО якобы разработан сценарий блокады Калининградской области на случай прямого военного столкновения с Россией. Об этом заявил бывший заместитель министра иностранных дел Литвы Дариус Юргелявичус, передаёт «Газета.Ru» в воскресенье, 18 января.
По словам дипломата, именно изоляция региона может рассматриваться как один из возможных вариантов конфронтации. При этом Юргелявичус в своём выступлении отказался использовать название Калининград, называя область «Кёнигсбергской» и заявляя, что город якобы не имеет отношения к России.
Европейские политики и военные эксперты не раз высказывались о гипотетической блокаде Калининградской области в контексте возможного конфликта с РФ. Российские власти, включая представителей региона, на подобные заявления реагировали резко, подчёркивая, что любые попытки изоляции области будут расценены как прямая угроза безопасности страны. Владимир Путин также предупреждал о жёстком ответе в случае подобных действий, а ряд военных экспертов трактует такие формулировки как сигнал о возможности применения крайних, в том числе ядерных, мер.