Калининградский психолог объяснил, как перестать тревожиться из-за инфляции и связанных с ней новостей

Постоянные новости об росте цен на различные продукты и услуги усиливают тревожность и создают ощущение нестабильности. Неприятное ощущение можно побороть в том числе с помощью простых физических упражнений. Об этом «Клопс» рассказала калининградский психолог Евгения Тихомирова.

По словам специалиста, тревога в такой ситуации — естественная реакция, но её уровень во многом зависит от того, сколько внимания человек уделяет негативной информации. Психолог советует ограничить время на чтение новостей, выбирать несколько проверенных источников и не погружаться в эмоциональные обсуждения.

Мозг не различает реальную угрозу и постоянный поток тревожных новостей. Он реагирует на них одинаково, включая режим тревоги», — объясняет Тихомирова.

Ещё один важный шаг — вернуть ощущение контроля. Вместо абстрактных страхов перед инфляцией психолог рекомендует сосредоточиться на конкретных действиях: составить бюджет, пересмотреть расходы и планировать траты на короткий срок. «Даже простой план на месяц снижает тревогу, потому что у человека появляется опора и понимание, что он не полностью беспомощен», — говорит эксперт.

Тихомирова также советует не зацикливаться на тревожных прогнозах и не пытаться просчитать далёкое будущее. Гораздо продуктивнее, по её словам, разделять реальные текущие сложности и тревожные фантазии, которые не имеют под собой конкретных оснований.

Справляться с напряжением помогают и простые физические действия — прогулки, движение, бытовая активность. Если же тревога становится постоянной, мешает спать и работать, становится причиной расстройств приёма пищи, психолог рекомендует не затягивать и обращаться за профессиональной помощью.