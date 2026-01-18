Калининградская епархия призвала не приписывать крещенским купаниям «очищение грехов»

ВКонтакте

Купание в проруби на Крещение Господня, который православные отмечают 19 января, не очищает от грехов и не имеет сакрального смысла. Информацию об этом опубликовали на сайте Калининградской епархии.

В РПЦ поясняют, что смысл любого христианского праздника заключается в духовном единении человека с Богом через участие в церковных таинствах. Главным из них остаётся Таинство Святого Причащения.

«"Крещенские же купания" не являются таинством, и даже не являются обрядом: в них человеку не сообщается Божия благодать, соответственно, не происходит очищения грехов.

Следовательно, если встречается вывеска «очищение грехов в крещенской проруби», вы имеете дело с откровенным мифом и профанацией», — настаивают в епархии.

Утверждения об «очищении грехов» через погружение в ледяную воду, поясняют в Церкви, — это миф, который нередко используют в коммерческих целях. Ради привлечения людей иногда сознательно искажается смысл праздника, христианская традиция смешивается с суевериями и элементами язычества.

«Для верующего же христианина в день Крещения Господня самым главным является искреннее покаяние в Таинстве Исповеди и причащение Святых Христовых Таин, — это и будет способом подлинного, а не вымышленного очищения грехов», — заключают представители РПЦ.