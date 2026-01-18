Не больше минуты в воде: главные правила крещенских купаний от калининградских спасателей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Во время крещенских купаний важно строго соблюдать меры безопасности — например, окунаться только в специально оборудованных местах и под присмотром спасателей. Список важнейших правил опубликовали в официальном телеграм-канале МЧС Калининградской области.

Перед заходом в воду необходимо разогреть тело — сделать разминку или лёгкую пробежку. К проруби советуют подходить в удобной, нескользящей и легко снимаемой обуви.

Спасатели настоятельно рекомендуют отказаться от алкоголя: он ускоряет переохлаждение и создаёт дополнительную нагрузку на сердце. Важно также помнить, что по традиции в прорубь окунaются, а не ныряют.

Находиться в ледяной воде следует не более 60 секунд. Даже несколько минут могут привести к сильному переохлаждению и представлять угрозу для жизни. Специалисты напоминают, что погружение в холодную воду — серьёзный стресс для организма.

После купания нужно растереться полотенцем, быстро надеть сухую одежду и выпить горячий чай. Людям с заболеваниями сердца и сосудов от крещенских купаний стоит воздержаться.