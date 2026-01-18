Калининградский биолог развеял миф о «бесклещевой» весне после холодной зимы

Распространённое мнение о том, что после холодной зимы весной клещей становится заметно меньше, не совсем соответствует реальности. Как объяснил «Клопс» биолог Дмитрий Дорохин, влияние морозов на численность этих членистоногих гораздо сложнее и не сводится к температуре воздуха.
По его словам, иксодовые клещи зимуют в лесной подстилке, где сохраняются относительно стабильные условия. Поэтому решающее значение имеют не сами морозы, а состояние снежного покрова и влажность в конкретном месте.
Если зимой держится стабильный минус и выпадает мало осадков, часть популяции действительно может погибнуть. Но при устойчивом снежном покрове холод для клещей, как правило, не критичен — неслучайно они «благополучно существуют в Карелии, Архангельской области и Финляндии», отмечает Дорохин. При этом виды переносят зиму неодинаково: таёжный клещ лучше приспособлен к холоду, чем, например, собачий.
Численность клещей определяется не только зимой. На неё влияют сроки схода снега, погодные условия весной и летом, а также наличие животных-хозяев. Даже если часть популяции пострадала, при совпадении ряда условий она может восстановиться.
Если зима неблагоприятная, но весна тёплая и есть достаточное количество хозяев, численность может снизиться лишь временно и затем снова вырасти», — пояснил Дмитрий Дорохин.
Биолог также отметил, что при гибели части клещей оставшиеся могут получить преимущество при питании, особенно на мелких млекопитающих, что тоже способствует восстановлению популяции.
«В ряде случаев морозная и малоснежная зима действительно может сократить численность, но при высоком и устойчивом снежном покрове, как сейчас в Калининградской области, заметного эффекта, скорее всего, не будет», — заключил эксперт.
