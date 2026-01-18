12:17

«Русалочка наколдовала»: на побережье Калининградской области нашли ещё один янтарный Клондайк (фото)

  1. Калининград
Автор:

На центральном пляже Зеленоградска после недавних штормов заметили крупный выброс янтаря. Об этом читатели рассказали «Клопс» в воскресенье, 18 января.

Судя по кадрам, камни можно собирать горстями прямо у кромки воды. Один из очевидцев в шутку подписал снимки так: «Прямо на центральном пляже Зеленоградска Русалочка наколдовала выброс янтаря».

После январских штормов на Балтийской косе появились крупные выбросы янтаря. Некоторые собиратели находили до пяти килограммов камня всего за несколько часов.

792
Море и побережье Хобби