«Русалочка наколдовала»: на побережье Калининградской области нашли ещё один янтарный Клондайк (фото)

На центральном пляже Зеленоградска после недавних штормов заметили крупный выброс янтаря. Об этом читатели рассказали «Клопс» в воскресенье, 18 января.

Судя по кадрам, камни можно собирать горстями прямо у кромки воды. Один из очевидцев в шутку подписал снимки так: «Прямо на центральном пляже Зеленоградска Русалочка наколдовала выброс янтаря».