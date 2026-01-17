Морозы до -16: погода в Калининградской области на воскресенье

ВКонтакте

Калининградская область продолжит находиться под влиянием периферии сибирского антициклона. В воскресенье, 18 января, в регионе установится морозная погода с преобладанием прояснений в дневные часы. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура воздуха составит −10…−14 °C, местами столбики термометров опустятся до −15…−16 °C. На морском побережье будет немного теплее — от −7 до −12 °C. Ожидается малооблачная погода, местами возможны дымка, туман и образование изморози.

«Днём в Калининграде и области -7...-11°C, с утра до вечера — переменная облачность (вечером — облачно с прояснениями), местами дымка и без существенных осадков. Вечером похолодает до -13...-16°C по области, местами возможен туман, отложения изморози. Ветер юго-восточный: в Калининграде и области — слабый/умеренный (3-7 м/с), порывистый, на побережье — умеренный/свежий (3-9 м/с), в порывах до 10-12 м/с. Атмосферное давление будет понижаться», — добавили эксперты.