В Калининградской области инспекторы до 19 января намерены ловить пьяных водителей

В Калининградской области до 19 января будут проводиться усиленные рейды Госавтоинспекции, направленные на выявление пьяных водителей. Об этом сообщили представители ведомства.

В региональной ГАИ напомнили, что нетрезвое вождение может привести не только к административной или уголовной ответственности, но и к трагическим последствиям. Автомобилистов призывают не садиться за руль после употребления алкоголя, а выбирать такси, общественный транспорт или ограничиться ролью пассажира.

Госавтоинспекция также обратилась ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для окружающих. Сообщить о подозрительном или опасном поведении на дороге можно по единому номеру экстренных служб 112, а также по телефонам территориальных подразделений Госавтоинспекции или по номеру 552-811.