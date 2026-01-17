Вечером похолодает до -12: погода в Калининградской области на субботу

ВКонтакте

В регионе в субботу, 17 января, вечером может похолодать до -12 градусов. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«Днём в Калининграде и области -5...-7°C, малооблачно/переменная облачность и без осадков. Вечером по области похолодает до -8...-12°C. Ветер юго-восточный: в Калининграде и области — слабый/умеренный (3-7 м/с), порывистый, на побережье — умеренный/свежий (4-10 м/с), в порывах до 11-13 м/с (особенно ночью и утром). Атмосферное давление будет повышаться», — говорится в сообщении.