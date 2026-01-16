Порхают, как бабочки, ныряют, как дельфин: лётчики выиграли чемпионат Балтийского флота по плаванию

ВКонтакте

Команда вертолётного полка морской авиации стала победителем чемпионата Балтийского флота (БФ) по плаванию. Турнир был посвящён памяти Героя России гвардии капитана Владимира Носова, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом рассказали пресс-службе БФ в пятницу, 16 января.

В турнире участвовали почти 100 военнослужащих из 11 подразделений. В программу состязаний входило плавание вольным стилем, брассом, баттерфляем, кролем на спине, а также вольная и комплексная эстафеты.

Второе место также досталось тем, кто покоряет воздушную стихию — команде смешанного авиационного полка морской авиации БФ, а бронзу завоевала сборная морского инженерного полка. Сформированная по итогам турнира сборная будет представлять Балтфлот на чемпионате Военно-Морского флота.