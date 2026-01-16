Полетит на стандартной для своего вида высоте: в Тулу из Калининграда отправили орла-могильника

ВКонтакте

Из Калининграда в Тульскую область воздушным судном отправили орла-могильника. Перед полётом птицу проверили специалисты регионального Россельхознадзора, сообщили в ведомстве.

«Перед тем, как отправить орла в путешествие, были выполнены все необходимые ветеринарные и санитарные мероприятия, а также проведена подготовка птицы к предстоящему перелёту», — уточнили в службе.

Хищника, выросшего на Балтике, приютит региональный общественный фонд «Сапсан», занимающийся охраной редких видов птиц. Перевозчиком выступила калининградская компания, специализирующаяся на разведении и содержании экзотических и декоративных животных.

Интересным фактом считается то, что в природе орлы способны парить на высоте 7-9 км, что не под силу многим авиалайнерам.