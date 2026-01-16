В Калининградской области за 15 минут две Audi задавили двоих пешеходов

ВКонтакте

На дорогах Калининградской области в течение 15 минут сбили двоих пешеходов. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции в пятницу, 16 января.

Первое ДТП произошло в Калининграде в 17:35. На ул. Тенистая аллея водитель Audi наехал на 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть по зебре. Ребёнка с травмами доставили в больницу.

В 17:51 на 19-м км трассы Советск — Гусев, водитель другой Audi также сбил пешехода. Пострадавшего направили в медицинское учреждение. Устанавливаются обстоятельства обеих аварий.