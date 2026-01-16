В Калининградском роддоме мамам запретили брать с собой одежду и пелёнки для новорождённых

ВКонтакте

В роддом № 4 теперь нельзя принести одёжку для новорождённых из дома. Об этом сообщается в телеграм-канале медучреждения.

«В нашем роддоме действуют важные ограничения, направленные на поддержание стерильности и создание максимально безопасной среды для новорождённых. Мы просим вас воздержаться от использования собственных вещей для ребёнка, принесённых из дома», — отметили в сообщении, добавив, что пелёнками малышей обеспечат.

В минздраве региона это новшество «Клопс» прокомментировали, сказав, что в начале января в роддомах региона «были проведены планёрки, на которых напомнили о правилах безопасности и соблюдении мер по предотвращению распространения вирусных инфекций. Каждый роддом вправе устанавливать свои ограничения в рамках СанПина».