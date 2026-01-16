В Калининграде жители Красносельской ночью вышли на борьбу с гололёдом (видео)

ВКонтакте

В Калининграде на Красносельской жители решили самостоятельно очистить двор и улицу от льда и снега. Об этом «Клопс» рассказали сами неравнодушные жители.

В ночь на пятницу, 16 января, люди ломами и лопатами разбивали наледь и сгребали всё на обочину. Горожане вынуждены выходить на уборку уже не в первый раз: по их словам, сотрудники «Чистоты» игнорируют обращения.

«Мы устали бороться с гололёдом своими силами. Хватит игнорировать нас! Если власти не начнут работать, будем обращаться в прокуратуру», — говорят местные жители.