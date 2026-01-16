Сосульки красивые, но опасные: где в Калининграде нужно ходить, посматривая наверх (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка Не успел Калининград адаптироваться к гололёду, как недолгая оттепель после снегопадов подарила новые опасные сюрпризы. С каких крыш на голову может свалиться сосулька, рассказали читатели «Клопс». Неубранные сосульки горожане наблюдают во всех районах, но чаще всего в кадр попадают дома из Центрального района. Сплошь покрыты сверкающей на зимнем солнышке ледяной бахромой крыши жилых домов, выстроившихся вдоль Карла Маркса. Не отстаёт Каштановая аллея: здесь сосулек поменьше, зато качество некоторых впечатляет. На Брамса кто-то прямо под ледяными красавицами припарковал автомобиль. Сфотографировал читатель Анатолий К. натёки даже над крыльцом одной из школ на Чернышевского!

Бьют тревогу жители улицы Шиллера. Звонки в управляющую компанию результата не дали. «Отвечают только, вам огородили, ждите», — с возмущением рассказывает читательница Анастасия. Фото, по её словам, сделано снизу, поэтому не передаёт истинного масштаба проблемы. Длина сосулек, говорит девушка, не меньше метра. А под ними — гололедица. «Они тают, пройти маленьким детям и пожилым невозможно!»

Фото: Анастасия

Красивый ледяной кинжал свисает с крыши частного дома в СНТ в районе улицы Катина. Не избежали этой беды и улица Багратиона, и Станочная. «Красивое, — иронизирует читательница Юлия. — Инженер из ЖЭКа ходил вчера, фотографировал. Но воз и ныне там. Вернее, сосульки — все на месте». В сосульках и Советский и Ленинский проспекты. «И это ещё малышки», — утверждает автор одной из фотографий, Алёна.

Вся правота её слов становится ясна при взгляде на фото, которое другой читатель сделал в среду, 14 января, в Тихорецком переулке. Такая сосулька, не будь ледяной, сгодилась бы мамонту вместо бивня.

В Ленинградском районе тоже есть чем полюбоваться с осторожностью. Читатели нашли сосульки на улицах Фрунзе, Черняховского, Рокоссовского.

Не лучше ситуация и в некоторых других муниципалитетах области. Фото прислали, например, из Багратионовска и Колосовки. «Такая красота на улице Центральной, — пишет читательница Татьяна. — Вчера сделала фото и звонила в УК. Реакции не последовало, как висели, так и висят! Дороги тоже не чистили ни разу. По посёлку ходить невозможно. Всё в снегу и каше по колено, машины буксуют!»

Кто ответит за сосульки? Кто должен сбивать с крыш опасное украшение, рассказал «Клопс» доктор юридических наук, зампредседателя Союза юристов Москвы Александр Толмачёв. «Сосульки на крышах, козырьках, чердаках, подвалах — всё это общее имущество многоквартирного дома. А за общее имущество несут ответственность собственники», — подчёркивает Толмачёв. Конечно, сбивать сосульки сами жильцы вряд ли хотят, на этот случай и заключается договор с управляющей организацией. Если дом обслуживается управляющей компанией (УК), именно она обязана убирать снег и наледь, при условии, что такие услуги прописаны в договоре. В противном случае организация вправе отказаться. «Люди иногда хотят сэкономить, — пояснил юрист. — Убирают из договора «лишние» пункты, типа уборки снега с крыши. А потом удивляются, что сосульки никто не сбивает». Как и когда необходимо убирать снег и наледь, регламентируется в каждом городе собственными муниципальными актами. В Калининграде это Правила благоустройства городского округа, документ можно найти на сайте администрации. «В каждом городе есть свои нормативы: например, в Москве снег после выпадения должен быть убран с крыши за четыре-шесть часов, — говорит Толмачёв. — Если сроки нарушены, приходит инспекция и выписывает штраф». Если пострадавший от рухнувшей сосульки получит серьёзные травмы или погибнет, может наступить уже уголовная ответственность. И тогда руководителю организации, допустившей такое несчастье, грозит лишение свободы.