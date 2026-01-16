Прощание с Евгением Ленским состоится в Приходе преподобного Сергия Радонежского в Калининграде

ВКонтакте

Прощание с журналистом и писателем Евгением Ленским пройдёт в Калининграде в понедельник, 19 января. Об этом «Клопс» рассказал друг покойного Борис Образцов.

Отпевание в Приходе преподобного Сергия Радонежского на площади Калинина, 2, (ориентир — Южный вокзал) начнётся в 13:00. Затем, в 14:00, состоится прощание и захоронение на Цветковском кладбище.

Евгений Ленский, сын советского и российского фантаста Сергея Снегова, скоропостижно скончался 13 января. Друзья уверены, что вся его жизнь — победа творчества над состоянием. Даже в годы тяжёлой болезни он продолжал работу в журналистике, писал книги. Его перу принадлежат научно-фантастические повести «Уходя — остаюсь», «В цепи грядущих и ушедших», «Рай на задворках», «Вокруг предела».

Редакция «Клопс» приносит глубокие соболезнования семье и близким покойного.