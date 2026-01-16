«Клад» в камине: на одном из калининградских бастионов нашли загадочные бутылки (фото)

ВКонтакте

Во время ремонтно-реставрационных работ на бастионе «Литва» в Калининграде рабочие обнаружили необычную находку — три бутылки, спрятанные в кирпичной кладке одного из каминов. Об этом сообщили в Музее Мирового океана.

Реставрация памятника архитектуры XIX века началась в июле 2025 года. Специалисты восстанавливают исторический облик фортификационного сооружения, разбирая элементы, заложенные в разное время.

На днях при разборе камина строители наткнулись на три ёмкости. На двух бутылках сохранились оригинальные этикетки, внутри — содержимое. По словам сотрудников музея, на этикетках удаётся разобрать фрагменты текста.

Все найденные предметы передали в Музей Мирового океана. Исследованием «капсулы времени» занимаются научные сотрудники. В музее пообещали позже рассказать, что именно скрывала находка и откуда она появилась.