Калининградка заняла второе место на конкурсе россиянок с самыми длинными косами (фото, видео)

Обладательница 110-сантиметровой косы, калининградка Яна Комиссарова отпраздновала своё 35-летие на сцене Национального центра «Россия» в Москве и получила приз из рук губернатора Алексея Беспрозванных. Об этом «Клопс» рассказала сама Яна.
Награждение состоялось в четверг, 15 декабря. Конкурс «Коса до Балтики доведёт» состоялся в рамках недели Калининградской области. В нём участвовало 76 девушек из разных регионов страны. Наша землячка заняла второе место.
«Нам замеряли косы специальным янтарным косомером. Было очень волнительно. Первое место у Виктории Щабельской из Москвы. Её коса — 120 сантиметров. Третье тоже у жительницы столицы Таисии Басевич, её гордость — 92 сантиметра. Моя коса — 110 сантиметров», — рассказывает Яна.
За первое место победительница получила сертификат на проживание в одном из отелей Калининградской области. Обладательницам призовых мест вручили памятные подарки.
«Заколочки с янтарём, термос, свеча, марципан, цветы, — перечисляет Яна. — Эмоции непередаваемые. Награждение ещё и на мой день рождения пришлось! Мне исполнилось 35 лет».
За свою победу Яна благодарит и «Клопс»: «Я рассказывала, что очень хочу принять участие в конкурсе в интервью. И уже после публикации мне позвонили из Информационного туристического центра и предложили поехать в столицу».