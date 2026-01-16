Калининградка заняла второе место на конкурсе россиянок с самыми длинными косами (фото, видео)

ВКонтакте

Обладательница 110-сантиметровой косы, калининградка Яна Комиссарова отпраздновала своё 35-летие на сцене Национального центра «Россия» в Москве и получила приз из рук губернатора Алексея Беспрозванных. Об этом «Клопс» рассказала сама Яна.

Награждение состоялось в четверг, 15 декабря. Конкурс «Коса до Балтики доведёт» состоялся в рамках недели Калининградской области. В нём участвовало 76 девушек из разных регионов страны. Наша землячка заняла второе место.

«Нам замеряли косы специальным янтарным косомером. Было очень волнительно. Первое место у Виктории Щабельской из Москвы. Её коса — 120 сантиметров. Третье тоже у жительницы столицы Таисии Басевич, её гордость — 92 сантиметра. Моя коса — 110 сантиметров», — рассказывает Яна.