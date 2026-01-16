Патрули вместо купелей: в Калининграде будут следить за озёрами на Крещение

ВКонтакте

В Калининграде на период Крещения городские озёра возьмут под усиленное патрулирование. Об этом сообщили в администрации города, напомнив, что официальные купания в этом году проводиться не будут.

С 18 по 20 января на водоёмах будут дежурить сотрудники управления по делам ГО и ЧС, полиция, инспекторы ГИМС и представители ГБУ Калининградской области «ОГПС и ГО». Патрулирование организуют для предотвращения выхода людей на лёд и купаний в запрещённых местах.

В мэрии подчеркнули, что представители служб не только оказывают первую помощь, но и уполномочены составлять административные протоколы. За купание в запрещённых местах предусмотрен штраф от 1 до 3 тысяч рублей, при повторном нарушении — от 5 до 7 тысяч рублей.

Горожан просят соблюдать меры безопасности и не рисковать жизнью.