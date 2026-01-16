В Калининграде с февраля на 25% подорожает детсад

ВКонтакте

В Калининграде с 1 февраля на 25% вырастет плата за детский сад. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе городской администрации в пятницу, 16 января.

«В группах полного дня родительская плата повышается с 3 560 до 4 450 рублей в месяц, в группах кратковременного пребывания — с 1 005 до 1 260 рублей. 96% от неё идёт на организацию питания, а оставшиеся 4% — на хозяйственно-бытовые нужды. То есть абсолютно все деньги направляются на содержание детей», — отметили в мэрии.

В мэрии добавили, что за присмотр и уход за детьми-инвалидами, сиротами и теми, кто остался без попечения родителей, плата не будет взиматься. От неё также освобождены участники СВО и члены их семей. Сохраняются 50% льготы для одиноких родителей и многодетных из числа малоимущих.

Изменения вступают в силу с 1 февраля текущего года.