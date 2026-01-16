Не научился быть львом: в Калининградском зоопарке объяснили, почему Тигран и Лея никак не могут поладить

ВКонтакте

Специалисты Калининградского зоопарка рассказали, почему африканские львы Тигран и Лея с трудом находят общий язык. К такому выводу сотрудники пришли после длительных наблюдений за поведением животных. Об этом сообщает пресс-служба учреждения в пятницу, 16 января.

Как поясняют зоологи, поведение животных не является врождённой и неизменной программой. Оно формируется на протяжении всей жизни. Этот процесс специалисты называют поведенческим онтогенезом: именно жизненный опыт учит животное правильно взаимодействовать с сородичами и окружающей средой.

В качестве примера сотрудники зоопарка приводят архивные кадры 2010 года. На видео запечатлена пара львов Бонифаций и Тисса с двумя львятами. В группе нет агрессии: взрослые животные подают визуальные и звуковые сигналы, обозначают личные границы, а детёныши учатся социальному поведению — понимать дистанцию, снижать напряжение, правильно реагировать на действия сородичей. В такой среде и формировалось поведение львицы Леи.

Совсем иначе сложилась судьба льва Тиграна. По словам специалистов, его жизненный сценарий оказался «поломанным»: в раннем возрасте львёнка отняли у матери и использовали для фотографирования с людьми. В результате Тигран не получил необходимого опыта общения с сородичами. Это отражается и на его поведении. В присутствии Тиграна Лея не может спокойно взаимодействовать с предметами или окружающей средой — лев отнимает, прогоняет или пытается доминировать. Он не различает игру, угрозу и доминирование, не чувствует границ другого животного и не умеет сдерживать силу.

В зоопарке отмечают, что для Леи такое поведение становится источником постоянного стресса: внешне Тигран — лев, но его реакции не соответствуют привычному «львиному языку». Это и приводит к взаимному непониманию внутри пары.

Несмотря на сложности, специалисты подчёркивают: ситуацию можно скорректировать. Сотрудники зоопарка продолжают работу с животными и уверены, что даже «поломанный» жизненный сценарий можно постепенно исправить.