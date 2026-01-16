Почти 80 рублей за литр: сколько стоит топливо в Калининграде

ВКонтакте

Стоимость дизтоплива на некоторых АЗС Калининграда превысила 75 рублей. «Клопс» продолжает следить за розничными ценами на топливо в областном центре.

Дизель

На заправках сети «Лукойл» литр дизеля обойдётся в 79,58 рубля. Это самая высокая цена среди АЗС, попавших в наш мониторинг.

На станциях «Сургутнефтегаза» литр ДТ стоит 76,20 рубля, «Р&Н-Ойл» — 75,99 рубля, «Балтнефти» — 75,39 рубля.

Бензин

Стоимость бензина марки 92 варьируется от 65,99 рубля у «Р&Н-Ойл» до 69,99 у «Лукойла». Самую низкую цену на 95-й бензин — 69,79 рубля — предлагают «Балтнефть» и «Р&Н-Ойл», максимальную — «Лукойл»: 74,49 рубля.

Это стартовые данные без учёта спецпредложений от самих компаний. Например, на некоторых станциях пользователи могут сэкономить до трёх рублей с литра. Впрочем, под условия акций подпадают не все водители.