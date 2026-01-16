12% калининградцев планируют окунуться в прорубь на Крещение — опрос

ВКонтакте

12% калининградцев планируют окунуться в прорубь на Крещение. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, опубликованные в пятницу, 16 января.

«12% калининградцев обещают поддержать традицию крещенских купаний в этом году: 10% уже имеют такой опыт, а 2% готовы сделать это впервые. Мужчины проявляют заметно большую приверженность традиции: 14% из них назвали себя постоянными участниками крещенских купаний против 6% среди женщин», — отмечают аналитики.

Больше всего желающих окунуться в прорубь — среди молодёжи до 35 лет. 16% утверждают, что «моржуют» регулярно, ещё 3% хотят попробовать в этом году впервые. 6 из 10 опрошенных рассказали, никогда не опускались в прорубь на Крещение. Ещё 8% отказались от некогда соблюдавшейся традиции по состоянию здоровья.

Опрос проводился с 12 по 14 января.