«За что мы платим при въезде на косу?»: калининградцы рассказали о сугробах на остановках и нечищеных дорогах

С начала года калининградцы жалуются на переполненные автобусы, нечищеные остановки, сугробы, лёд и грязь. Жители региона рассказали о своих наблюдениях «Клопс» в рубрике «Сам себе контролёр».

Квест с выходом в сугроб

Калининградцы, побывавшие в четверг, 15 января, на Куршской косе, остались в неудоумении. Люди вышли на остановке «Дюны».

«Из автобуса сразу проваливаешься в грязный сугроб! Нужно чистить остановки от снега и убирать мусор. Мы же платим за посещение и хотим нормального отношения. Поездка с семьёй обошлась почти в две тысячи, — рассказала читательница.

Ни одного дворника

По словам жительницы Заостровья, остановка в посёлке превратилась в скользкий и грязный пятачок. Похожая ситуация — на разворотном кольце в Пионерском. «Я сегодня там ни одного дворника не видела», — возмутилась женщина.

В соцсетях администрация городского округа отчитались, что дороги, тротуары и остановки чистят. И признались, что автомобили в приоритете: «Основная задача — очистка от рыхлого снега дорог, чтобы не допустить заторов транспорта. Тротуары также чистим от рыхлого снега и наледи по мере необходимости».