«За что мы платим при въезде на косу?»: калининградцы рассказали о сугробах на остановках и нечищеных дорогах

С начала года калининградцы жалуются на переполненные автобусы, нечищеные остановки, сугробы, лёд и грязь. Жители региона рассказали о своих наблюдениях «Клопс» в рубрике «Сам себе контролёр».
Квест с выходом в сугроб
Калининградцы, побывавшие в четверг, 15 января, на Куршской косе, остались в неудоумении. Люди вышли на остановке «Дюны».
«Из автобуса сразу проваливаешься в грязный сугроб! Нужно чистить остановки от снега и убирать мусор. Мы же платим за посещение и хотим нормального отношения. Поездка с семьёй обошлась почти в две тысячи, — рассказала читательница.
Ни одного дворника
По словам жительницы Заостровья, остановка в посёлке превратилась в скользкий и грязный пятачок. Похожая ситуация — на разворотном кольце в Пионерском. «Я сегодня там ни одного дворника не видела», — возмутилась женщина.
В соцсетях администрация городского округа отчитались, что дороги, тротуары и остановки чистят. И признались, что автомобили в приоритете: «Основная задача — очистка от рыхлого снега дорог, чтобы не допустить заторов транспорта. Тротуары также чистим от рыхлого снега и наледи по мере необходимости».
«Звонила, писала — толку ноль»
По словам жительницы посёлка в Гвардейском районе, после снегопада детям приходится идти почти километр до остановки школьного автобуса по нечищеной дороге.
«С самого утра звоню и пишу в администрацию, но безуспешно. Улица Хуторная, посёлок Семёново», — рассказала женщина.
«Чапаю по снежной каше»
Как пишут калининградцы, во многих местах автобусы останавливаются у неубранных остановок — выйти можно только через одну дверь, остальные ведут прямо в сугроб. Жительница посёлка Шоссейный описала ситуацию так: «Я уже сбилась, какой круг ада по счёту. До остановки ещё далеко, чапаю по снежной каше. Никто даже не посыпал тротуар, не говоря уже о расчистке».
На «Клопс» работает постоянная рубрика «Сам себе контролёр». Свои замечания, наблюдения и предложения можно направлять по адресу auto@klops.ru.