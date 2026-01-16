«Россети Янтарь Энергосбыт» предостерегает потребителей от оплаты на счета ООО «Электросеть»

ВКонтакте

Рассчитываться за потреблённую с 1 ноября 2025 года электроэнергию необходимо в «Россети Янтарь Энергосбыт».

Напоминаем, что ООО «Электросеть» прекратило деятельность по продаже электрической энергии (мощности) после привлечения руководства компании к уголовной ответственности за мошеннические действия.

С 1 ноября 2025 года гарантирующий поставщик принял на обслуживание более 14,5 тыс. потребителей. В декабре 2025 года они получили первые платёжные документы, однако некоторые клиенты продолжают оплачивать электричество в ООО «Электросеть».

Во избежание двойных оплат, а также разбирательств по возврату ошибочно перечисленных денежных средств гарантирующий поставщик напоминает о необходимости оплачивать счета за потреблённый энергоресурс в «Россети Янтарь Энергосбыт».

Вносить платежи без комиссии можно:

«Россети Янтарь Энергосбыт» предупреждает: по закону потребление электроэнергии без заключённого договора энергоснабжения влечёт риск полного ограничения энергоснабжения.

Вопросы о заключении договоров с «Россети Янтарь Энергосбыт» можно задать по единому бесплатному номеру: 8 800 250-8-458 (для физических лиц), по телефону 8 (4012) 605-794 (для юридических лиц).