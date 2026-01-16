Житель Светлогорска вспомнил о долгах по налогам, когда его не пустили за границу

ВКонтакте

Житель Светлогорского городского округа вспомнил о долгах по налогам, когда его не пустили за границу. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области в пятницу, 16 января.

В отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании с мужчины долга по налогам на сумму 100 тысяч рублей. Чтобы побудить его к оплате, сотрудники ввели запрет на регистрационные действия с квартирой площадью 36 квадратных метров в Пионерском и временно ограничили выезд должника из России.

Принятые меры сработали. Мужчина полностью выплатил задолженность, а также оплатил исполнительский сбор в размере 7 тысяч рублей. Поступившие средства будут зачислены в бюджет. После оплаты все ограничения с гражданина и его имущества сняли.