На Литовском валу с 5 февраля запретят парковать машины

В Калининграде на ул. Литовский вал от перекрёстка с Московским проспектом до Преголи запретят парковку по обеим сторонам. Ограничения начнут действовать с 5 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На данном участке установят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена». Как пояснили в комитете развития дорожно-транспортной инфраструктуры, запрет вводится для повышения безопасности дорожного движения.