Где в Калининграде не будет света в пятницу (список улиц)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде в пятницу, 16 января, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».

С 9:00 до 18:00 не будет света на улицах: