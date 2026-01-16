Где в Калининграде не будет света в пятницу (список улиц)

В Калининграде в пятницу, 16 января, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 18:00 не будет света на улицах:
- Воздушная, 2, 39а-б, 41, 43а-б, 45-45а, 46а, 51, 53-54, 56-56а, 57-58а, 59, 60а, 62‑63, 64‑64б, 66а-в, 67, 69, 71, 74‑76, 78, 79а;
- Белинского, 3, 9, 11, 15, 16а, 17-19, 22, 24, 26, 27а, 28-29, 32-33а, 37‑39, 41;
- Ватутина, 17, 38а;
- Добролюбова, 17, 19‑19а, 20-22, 24, 24б;
- Сапёрная, 3-4, 6-9, 10а, 11-12, 13а, 14, 16‑19, 20-22, 25-28а, 29, 31.