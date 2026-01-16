11:09

В Калининградской области за год инфляция ускорилась на 2,6%

  1. Калининград
Автор:
В Калининградской области за год инфляция ускорилась на 2,6% - Новости Калининграда | Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининградской области в январе-ноябре 2025 года цены выросли на 11,1% к уровню позапрошлого года. В 2024-м показатель инфляции составлял 8,5%. Об этом сообщает Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона.

По данным ведомства, за год цены выросли следующим образом:

  1. продовольственные товары — 9,3%,
  2. непродовольственные товары — 3,2%,
  3. услуги — 10,7%.

В числе наиболее подорожавших продуктов:

  1. картофель — 57,1%,
  2. сливочное масло — 36,8%,
  3. говядина — 28,3%,
  4. сельдь — 24,8%,
  5. молоко и молочная продукция — 22,2%.

Как повысились цены на автомобильное топливо:

  1. бензин — 12,2%,
  2. дизель — 8,6%,
  3. газовое моторное топливо — 4,4%.

Годовая инфляция в Калининградской области остаётся выше среднероссийской.

295
Потребительский рынок