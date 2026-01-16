В Калининградской области за год инфляция ускорилась на 2,6%

ВКонтакте

В Калининградской области в январе-ноябре 2025 года цены выросли на 11,1% к уровню позапрошлого года. В 2024-м показатель инфляции составлял 8,5%. Об этом сообщает Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона.

По данным ведомства, за год цены выросли следующим образом:

продовольственные товары — 9,3%, непродовольственные товары — 3,2%, услуги — 10,7%.

В числе наиболее подорожавших продуктов:

картофель — 57,1%, сливочное масло — 36,8%, говядина — 28,3%, сельдь — 24,8%, молоко и молочная продукция — 22,2%.

Как повысились цены на автомобильное топливо: