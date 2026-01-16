В Калининградской области за год инфляция ускорилась на 2,6%

В Калининградской области в январе-ноябре 2025 года цены выросли на 11,1% к уровню позапрошлого года. В 2024-м показатель инфляции составлял 8,5%. Об этом сообщает Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона.
По данным ведомства, за год цены выросли следующим образом:
- продовольственные товары — 9,3%,
- непродовольственные товары — 3,2%,
- услуги — 10,7%.
В числе наиболее подорожавших продуктов:
- картофель — 57,1%,
- сливочное масло — 36,8%,
- говядина — 28,3%,
- сельдь — 24,8%,
- молоко и молочная продукция — 22,2%.
Как повысились цены на автомобильное топливо:
- бензин — 12,2%,
- дизель — 8,6%,
- газовое моторное топливо — 4,4%.
Годовая инфляция в Калининградской области остаётся выше среднероссийской.