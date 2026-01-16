Автологистика теряет обороты: калининградские перевозчики урезают объёмы

ВКонтакте

В Калининградской области в январе-ноябре 2025 года всеми видами автомобильного транспорта перевезено 4,1 млн тонн грузов, что на 4,5% ниже, чем годом ранее. Об этом сообщает Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона.

В частности, объём коммерческих перевозок грузов автотранспортом организаций всех видов экономической деятельности составил 2,45 млн тонн. Это на 12,3% ниже, чем в январе-ноябре 2024 года.

Грузооборот в 2025 году составил 638,8 млн т-км. Показатель уменьшился на 7%.