За год выручка калининградских предприятий сократилась почти на 3%

В Калининградской области за 11 месяцев 2025 года предприятия обрабатывающей промышленности отгрузили продукции на 470,98 млрд рублей, что на 2,9% меньше, чем за такой же период 2024-го. Об этом сообщает Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона.
Наибольшие объёмы отгрузки отмечены в производстве пищевых продуктов — 269,7 млрд рублей. Это 95,7% от уровня 2024 года.
Произведённого в регионе автотранспорта, прицепов и полуприцепов продали на 37,86 млрд рублей, что ниже показателя 2024 года на 19,7%. Химических веществ отгружено на 22,98 млрд рублей — 89,6%.
Значительный рост выручки за год отмечен в системе ЖКХ:
- производство, передача и распределение электроэнергии — 57,07 млрд рублей (+17,8%),
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений — 9,4 млрд рублей (+15,8%),
- производство, передача и распределение пара и горячей воды — 8,29 млрд рублей (+6,4%).
Калининградская область рискует столкнуться с массовым закрытием малого бизнеса из-за планируемых изменений налогового законодательства, считает совладелец сети кинотеатров «Люмен Фильм» Павел Поникаровский.