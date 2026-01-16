За год выручка калининградских предприятий сократилась почти на 3%

ВКонтакте

В Калининградской области за 11 месяцев 2025 года предприятия обрабатывающей промышленности отгрузили продукции на 470,98 млрд рублей, что на 2,9% меньше, чем за такой же период 2024-го. Об этом сообщает Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона.

Наибольшие объёмы отгрузки отмечены в производстве пищевых продуктов — 269,7 млрд рублей. Это 95,7% от уровня 2024 года.

Произведённого в регионе автотранспорта, прицепов и полуприцепов продали на 37,86 млрд рублей, что ниже показателя 2024 года на 19,7%. Химических веществ отгружено на 22,98 млрд рублей — 89,6%.

Значительный рост выручки за год отмечен в системе ЖКХ: