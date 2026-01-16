В Калининградской области стали выпускать меньше мебели и одежды, но больше электроники и древесины

В Калининградской области за 11 месяцев 2025 года отмечен рост промышленного производства на 10,3% по сравнению с таким же периодом 2024-го. Об этом сообщает Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона.
В числе отраслей, показавших увеличение объёмов:
- производство пищевых продуктов — на 0,7%,
- производство химических веществ и химических продуктов — на 14%,
- обработка древесины — на 27,7%,
- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 33,5%,
- производство компьютеров, электронных и оптических изделий — в 4,9 раза,
В Калининградской области меньше стали выпускать:
- одежды — на 56,2%,
- мебели — на 24,4%,
- напитков — на 23,9%,
- электрического оборудования — на 10,6%,
- бумаги и бумажных изделий — на 10,3%.
Уход иностранных брендов благоприятно повлиял на российский рынок одежды и обуви, считает министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.