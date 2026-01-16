В Калининградской области стали выпускать меньше мебели и одежды, но больше электроники и древесины

ВКонтакте

В Калининградской области за 11 месяцев 2025 года отмечен рост промышленного производства на 10,3% по сравнению с таким же периодом 2024-го. Об этом сообщает Калининградстат в докладе о социально-экономическом положении региона.

В числе отраслей, показавших увеличение объёмов:

производство пищевых продуктов — на 0,7%, производство химических веществ и химических продуктов — на 14%, обработка древесины — на 27,7%, производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования — на 33,5%, производство компьютеров, электронных и оптических изделий — в 4,9 раза,

В Калининградской области меньше стали выпускать: