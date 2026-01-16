В Калининграде льготникам разрешат оплачивать проезд в транспорте не только «Волной Балтики»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде планируют расширить возможности для оплаты льготного проезда. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

Получить скидку можно будет и по обычной банковской карте. Для этого необходимо зарегистрировать её в системе в МФЦ или на портале «Госуслуги» (если есть техническая возможность), предоставив паспорт, подтверждение регистрации в Калининграде, документ о праве на льготу. После утверждения документов карта будет действовать как проездной.

Планируется дать возможность льготникам платить за проезд через мобильное приложение «Волна Балтики». Для его подключения нужно обратиться к оператору в Центре организации движения и пассажирских перевозок, заполнить анкету и предоставить устройство с установленным приложением, в которое внесены личные данные и фото.

В обоих случаях льгота будет действовать 5 лет. После этого её можно продлить.

Окончательного решения по срокам нововведений пока нет. Инициативу мэрии должны одобрить депутаты горсовета на одном из ближайших заседаний.