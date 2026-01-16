Ассоциация «Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии» открыло представительство в Калининградской области

Руководителем представительства назначен Юрий Валерьевич Кудяков. Он уполномочен представлять Ассоциацию НОПСМ в Калининградской области. Юрий Кудяков на протяжении более чем 20 лет работает в смежных отраслях — от логистики и строительства до страхования застройщиков и цифровизации рынка недвижимости.

Интересы представительства направлены на развитие промышленности строительных материалов и строительной индустрии региона, включая вопросы локализации производств, логистики, кооперации с федеральными и региональными участниками рынка, а также решение вопросов доступности строительных материалов и борьбы с фальсификатом.

Создание представительства обусловлено особенностями региона как полуэксклава и его значением для логистических цепочек поставок строительных материалов и задачами по развитию строительного и промышленного потенциала области.