Ассоциация «Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии» открыло представительство в Калининградской области

Ранее Ассоциацией «Национальное объединение производителей строительных материалов и строительной индустрии» (НОПСМ) было подписано соглашение о сотрудничестве с Представительством Калининградской области при Правительстве Российской Федерации. В целях системной работы по развитию строительной индустрии региона Ассоциацией принято решение о создании официального представительства НОПСМ в Калининградской области.

Руководителем представительства назначен Юрий Валерьевич Кудяков. Он уполномочен представлять Ассоциацию НОПСМ в Калининградской области. Юрий Кудяков на протяжении более чем 20 лет работает в смежных отраслях — от логистики и строительства до страхования застройщиков и цифровизации рынка недвижимости.

Интересы представительства направлены на развитие промышленности строительных материалов и строительной индустрии региона, включая вопросы локализации производств, логистики, кооперации с федеральными и региональными участниками рынка, а также решение вопросов доступности строительных материалов и борьбы с фальсификатом.

Создание представительства обусловлено особенностями региона как полуэксклава и его значением для логистических цепочек поставок строительных материалов и задачами по развитию строительного и промышленного потенциала области.

Говоря о приоритетах работы представительства, Юрий Кудяков подчеркнул, что ключевыми направлениями станут обеспечение устойчивости поставок строительных материалов, взаимодействие с производителями и профильными структурами, а также развитие диалога с органами власти и бизнес-сообществом региона.

