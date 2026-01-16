В Советске местные жители потратили несколько часов на спасение котёнка, застрявшего на высоком дереве в мороз

ВКонтакте

В Советске котёнок забрался на высокое дерево и не мог спуститься несколько часов. Замёрзшего и отчаянно мяукавшего малыша спасли горожане. Об этом «Клопс» рассказала местная жительница Кристина Абраменко.

Около девяти вечера 12 января девушка проезжала по Жилинскому шоссе и заметила, как 7-8 человек смотрят наверх. Оттуда раздавался жалобный крик котёнка, который трясся в ледяные «минус 11».

«Дерево очень толстое и высокое, нижних веток нет, забраться невозможно. Сам котёнок был на высоте примерно третьего–четвёртого этажа», — вспоминает Кристина.

Оказалось, что люди пытались снять животное ещё днём, но безуспешно. Никто не расходился, несмотря на мороз, все продолжали искать варианты помощи. Понимая, что к ночи котёнок может остаться один, Кристина решила обратиться в экстренные службы. В 112 ей сообщили, что им звонят с 17:00.

Я спросила: «То есть звонки поступают, а ситуация до сих пор не разрешилась?» Мне ответили: «Да».

По словам собеседницы «Клопс», заявку у неё так и не приняли. Кристина начала искать платные автовышки, но таких вариантов в городе не оказалось.

Около 23:00 приехали мужчины с лестницей. Им удалось снять котёнка. Испуганный малыш убежал прочь в соседние дворы. Стоявшие тут же девушки отправились на поиски, но чем они закончились, неизвестно.