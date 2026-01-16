В Советске местные жители потратили несколько часов на спасение котёнка, застрявшего на высоком дереве в мороз

В Советске котёнок забрался на высокое дерево и не мог спуститься несколько часов. Замёрзшего и отчаянно мяукавшего малыша спасли горожане. Об этом «Клопс» рассказала местная жительница Кристина Абраменко.
Около девяти вечера 12 января девушка проезжала по Жилинскому шоссе и заметила, как 7-8 человек смотрят наверх. Оттуда раздавался жалобный крик котёнка, который трясся в ледяные «минус 11».
«Дерево очень толстое и высокое, нижних веток нет, забраться невозможно. Сам котёнок был на высоте примерно третьего–четвёртого этажа», — вспоминает Кристина.
Оказалось, что люди пытались снять животное ещё днём, но безуспешно. Никто не расходился, несмотря на мороз, все продолжали искать варианты помощи. Понимая, что к ночи котёнок может остаться один, Кристина решила обратиться в экстренные службы. В 112 ей сообщили, что им звонят с 17:00.
Я спросила: «То есть звонки поступают, а ситуация до сих пор не разрешилась?» Мне ответили: «Да».
По словам собеседницы «Клопс», заявку у неё так и не приняли. Кристина начала искать платные автовышки, но таких вариантов в городе не оказалось.
Около 23:00 приехали мужчины с лестницей. Им удалось снять котёнка. Испуганный малыш убежал прочь в соседние дворы. Стоявшие тут же девушки отправились на поиски, но чем они закончились, неизвестно.
Что говорят в МЧС
В пресс-службе регионального управления МЧС «Клопс» пояснили, что основными задачами ведомства являются профилактика и тушение пожаров, спасение людей и имущества, а также проведение аварийно- и поисково-спасательных работ.
Аварийно-спасательные работы при пожарах включают поиск и спасение людей, материальных и культурных ценностей, защиту природной среды при тушении возгораний на объектах и территориях. Поисково-спасательные работы, в свою очередь, направлены на поиск и спасение людей и имущества, а также на минимизацию последствий чрезвычайных ситуаций на территориях, в акваториях и на транспорте.
В ведомстве подчеркнули, что при принятии решения о выезде руководство подразделения оценивает обстановку и возможные риски для личного состава. «Когда есть возможность, мы всегда реагируем и спасаем животных — и кошек, и собак. Но в первую очередь пожарные работают для спасения человеческой жизни и имущества», — пояснили в пресс-службе.
В Светлом коммунальщики спасли кота, который двое суток просидел на дереве. Позже Черныш обрёл дом и любящих хозяев.