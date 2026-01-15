Половина калининградцев за последний год выходили на работу во время болезни — опрос

ВКонтакте

Половина калининградцев выходили на работу во время болезни. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, опубликованные в четверг, 15 января.

«50% работающих калининградцев рассказали, что за последний год выходили на работу, будучи больными. Подобное поведение больше свойственно женщинам (54% против 46% среди мужчин). Горожане с высшим образованием ходят на работу с недомоганием чаще граждан со средним профессиональным», — отмечают аналитики.

Максимальный размер выплаты по больничному листу за один день в 2026 году составляет 6 827 рубля. 73% работодателей не практикуют доплаты сверх суммы, определённой государством. Надбавка до среднего заработка действуют в 7% компаний. По 2% организаций доплачивают до оклада или фактической зарплаты. 4% работодателей принимают решение в индивидуальном порядке.

Опрос проводился с 15 по 30 декабря.