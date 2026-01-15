Больше 450 тысяч рублей на троих: командировка в Калининград стала одной из самых дорогих в 2025 году

Калининград вошёл в тройку самых дорогих направлений для бизнес-путешествий. К таким выводам пришёл сервис «OneTwoTrip», изучив бронирования отелей и авиабилетов в 2025 году. Результаты аналитики опубликовали в четверг, 15 января.
Самым затратным стал однодневный визит шести сотрудников в пятизвёздочный отель в Абу-Даби, который обошёлся компании в 633 000 рублей с учётом завтраков. Второе место в антирейтинге заняла командировка в Калининград. Поездка трёх сотрудников на одни сутки в пятизвёздочную гостиницу с завтраками стоила компании 458 000 рублей.
Замыкает тройку лидеров длительная командировка в Сан-Диего (США): шестидневное проживание шести человек в четырёхзвёздочном отеле составило 349 000 рублей.
В список самых дорогих отельных заказов также вошли:
- Дубай, ОАЭ: сутки в четырёхзвёздочном отеле для пяти человек — 330 000 рублей.
- Стамбул, Турция: двухдневное пребывание двоих сотрудников в пятизвёздочном отеле — 294 000 рублей.
Анализ показал, что самые высокие траты были связаны с размещением в отелях премиум-категории. Однако даже в рамках одного уровня сервиса стоимость могла значительно варьироваться в зависимости от города и сезона.
В ноябре 2025-го сообщалось, что Калининград вновь стал одним из самых желанных городов для командировок.