Больше 450 тысяч рублей на троих: командировка в Калининград стала одной из самых дорогих в 2025 году

Калининград вошёл в тройку самых дорогих направлений для бизнес-путешествий. К таким выводам пришёл сервис «OneTwoTrip», изучив бронирования отелей и авиабилетов в 2025 году. Результаты аналитики опубликовали в четверг, 15 января.

Самым затратным стал однодневный визит шести сотрудников в пятизвёздочный отель в Абу-Даби, который обошёлся компании в 633 000 рублей с учётом завтраков. Второе место в антирейтинге заняла командировка в Калининград. Поездка трёх сотрудников на одни сутки в пятизвёздочную гостиницу с завтраками стоила компании 458 000 рублей.

Замыкает тройку лидеров длительная командировка в Сан-Диего (США): шестидневное проживание шести человек в четырёхзвёздочном отеле составило 349 000 рублей.

В список самых дорогих отельных заказов также вошли:

Дубай, ОАЭ: сутки в четырёхзвёздочном отеле для пяти человек — 330 000 рублей.

Стамбул, Турция: двухдневное пребывание двоих сотрудников в пятизвёздочном отеле — 294 000 рублей.

Анализ показал, что самые высокие траты были связаны с размещением в отелях премиум-категории. Однако даже в рамках одного уровня сервиса стоимость могла значительно варьироваться в зависимости от города и сезона.