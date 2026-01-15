Облачно, но без осадков: погода в Калининградской области на пятницу

ВКонтакте

В регионе в пятницу, 16 января, будет преимущественно облачно, но осадки не ожидаются. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области.

«Ночью в Калининграде, на морском побережье и в западной части области -3...-5°C, в континентальной части региона до -6...-10°C, преимущественно облачно и без осадков. Днём в Калининграде и на западе области -2...-5°C, в континентальной части региона до -5...-7°C, преимущественно облачно и без осадков. Ветер юго-восточный: в Калининграде и области — слабый/умеренный (3-8 м/с), днём и вечером — умеренный/свежий (4-10 м/с), в порывах до 10-13 м/с. У побережья ветер умеренный/свежий (4-11 м/с), в порывах до 12-15 м/с», — говорится в сообщении.